Как пишет Politeka.net, звезда сериала «Крепостная» поделился рассказом на своей странице в Инстаграм.
Так, Цымбалюк признался, что давно мечтал побывать в Африке, сохранившей свои особые традиции. По словам актера, на такую поездку его вдохновила книга Макконахи.
«Я не о Египте и Тунисе… а о той настоящей, «трушной» Африке, где ночи сопровождаются кучей звуков живности, темнокожей – аж синего оттенка, где преобладает бедность, но, вместе с тем, свой неповторимый колорит и быт», - пояснил Цымбалюк.
В начале этого года актер и его жена Инна, с которой они поженились в прошлом году, решили отправиться в Кению. По словам Цымбалюка, пока эта поездка его не разочаровала.
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«Здесь все как мы ожидали: если не считать отель с удобствами, то действительно можно почувствовать себя тем оторванным от цивилизации туземцем. Первое фото в бассейне, не в океане, потому что сегодня был существенный отлив, который помог нам увидеть, какая масса представителей индийского океана изобилует у нас под ногами!», - похвастался актер.
На черно-белом снимке они с женой позировали во время отдыха в бассейне.
Напомним, Ксения Мишина озадачила резким заявлением о своем партнере Цымбалюке.
Как сообщала Politeka, Цымбалюк разбередил украинцам душу новыми кадрами из "Крепостной 3".
Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" заворожил харизмой в мужественном образе.