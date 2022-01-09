Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Ждановым, часто радует свою аудиторию в Instagram яркими кадрами со своей лакшери-жизни. Так, в этот раз юная красотка поделилась кадрами с прогулки, на которых появилась в стильном образе.

На новых фотографиях Соня запечатлена на прогулке возле жилого дома, среди зимних деревьев, она увлечена телефонным разговором, но в то же время дефилирует перед камерой. На прогулку красотка вышла в стильном однотонном луке – широких брюках, теплом свитере и уютной шубе-оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и кокетливая улыбка.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Телефонный разговор". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Очень стильно и красиво", "Что за сапоги? Как они выглядят?", "София, вы – красотка!", "Красавица, люблю тебя", "Красотка".

Напомним, Внучка Ротару с ноутбуком в руках удивила деловым образом: "Какая же вы красивая".

Как сообщала Politeka, Внучка Ротару показала, как поддерживает свое тело в идеальной форме: "Гантели на сколько кг?".

Также Politeka писала, что Внучка Софии Ротару в боксерских перчатках ошеломила мужскими развлечениями: "Так приятно…".