Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая встречается с миллионером Денисом Ждановым, часто радует свою аудиторию яркими публикациями в Instagram. Так, в этот раз юная красотка поделилась очаровательным рабочим фото и рассказала о курсах, на которые записалась.

Как видно, на новой фотографии Соня запечатлена в рабочем кабинете, она держит в руках открытый ноутбук и внимательно смотрит на экран. Перед камерой красотка появилась в стильном деловом образе – на ней темные штаны и топ на бретельках, поверх которого она накинула свободную белоснежную рубашку. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Евдокименко написала: "Рада записаться на онлайн-курс Aesthetic Intelligence Labs! У вас тоже есть возможность усовершенствовать свои эстетические способности и поучиться у пионера эстетического бизнеса и бывшего руководителя LVMH executive Полины Браун. Я приглашаю вас присоединиться ко мне и стать частью процветающего сообщества законодателей вкусов".

"Я подумала, что вы, София, рисуете", "Какая же вы красивая", "Красотка", - пишут в комментариях к фото Сони Евдокименко.

Напомним, Внучка Софии Ротару, которая собирается замуж за миллионера, показала, с кем проводит время в Украине: "Волшебный".

Как сообщала Politeka, Внучка Софии Ротару засветила роскошь в особняке бабушки под Киевом: потрясающая елка и гора подарков.

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