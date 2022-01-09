Российский тиктокер и певец Даня Милохин, друг рэпера Моргенштерна, по прилету в Украину не продвинулся дальше аэропорта - кадры, как его "выгнали" из нашей страны облетели Сеть.

20-летний Даня Милохин поделился свежими "сториз" у себя в Инстаграм, пожаловавшись на то, что его развернули обратно в аэропорту Киева. До этого его несколько часов продержали в зале ожидания.

"Памагите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену", - заявил на кадрах Милохин.

А через полчаса сокрушенно добавил: "Чуваки, меня не вспустили. Я - враг. Нас обратно развернули!".

При этом тиктокер успел опубликовать кадры, как летит в Украину с подписью: "Готов стать президентом🤝🤓". Друг Моргенштерна засветил свой первоклассный полет и нарвался на уйму комментариев.

"на Киев, но не впустили 🤷🏻‍♂️"

"Почему не впустили, известно причина?"

"Час назад видел в аэропорту, отказали"

"Разве он был в Крыму?"

"я ему вчера в директ писал, чтобы он не летел в Украину, его не пустят, так как он летом был в Крыму. Ну он же сообщения от подписчиков не принимает".

Добавим, в октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6 место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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