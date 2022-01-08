На певицу Светлану Лободу сейчас обрушился поток критики, ведь она давно живет и работает в России, не все были рады ее возвращению в Украину.

Как сообщает Politeka.net, в новогоднюю ночь зрители телеканала Украина смогли насладиться трансляцией ежегодного события "Музична Платформа", который проходил во Дворце "Украина".

На сцене выступили многие украинские звезды Наталья Могилевская, Олег Винник, Дзидзьо и другие, но появление певицы Светланы Лободы, которая давно строит карьеру в России, понравилось далеко не всем.

На видео самого выступления видно, что было задействовано достаточно большое количество человек, а активность происходила, как на сцене, так и в зрительном зале. Светлана Лобода действительно старалась, ведь впервые за многие годы выступала в Киеве.

Но у многих зрителей прямой трансляции концерта вызвало диссонанс то, что на сцене так и не увидели The Hardkiss, Alyona, Макса Барских или Артема Пивоварова. Помимо этого многих возмутил тот факт, что Светлана Лобода давно выступает в России, а теперь вернулась в Украину.

"Жаль, что такую хорошую программу портит Лобода", "Лобода здесь вообще не нужна, пусть возвращается туда, где она сидела после 14 года", "Лобода тут была лишняя", "Лобода в Украине! Мама дорогая!😲Ощущение праздника уже не то!", "Лободу похоже в России уже не слушают, раз она прибежала в Украину", " Я вообще не понимаю зачем её пригласили это просто не уважение к своей стране. Надо было ещё Лорак и Повалий прихватить", "Смените свой канал на "Россия" и не стыдите наш народ", - писали комментатора.

Стоит отметить, что "Музична платформа" стала первой украинской премией, которую артистка получила за последние четыре года в Украине.

Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.

Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.

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