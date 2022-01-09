Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, решила приехать на одтых домой и навестила бабушку. Также девушка решила показать в Инстаграм, как теперь проводит время.
Как правило, Соня показывает в Инстаграм разные моменты из жизни, не говорит об отношениях, но любит показывать семью и близких. Также Соня нередко демонстрирует интересные образы на прогулках, устраивает фотосессии на курортах и удивляет фигурой.
В этот раз в одной ночнушке на тонких лямках Соня показала, как ухаживает за собой в ванной. Сейчас она приехала домой и решила провести время в бабушкином доме. Как можно заметить, Евдокименко может похвастаться пышной шевелюрой.
Обычно Соня в Instagram яркими кадрами со своей лакшери-жизни. Так, в этот раз юная красотка поделилась кадрами с прогулки, на которых появилась в стильном образе.
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На новых фотографиях Соня запечатлена на прогулке возле жилого дома, среди зимних деревьев, она увлечена телефонным разговором, но в то же время дефилирует перед камерой. На прогулку красотка вышла в стильном однотонном луке – широких брюках, теплом свитере и уютной шубе-оверсайз. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и кокетливая улыбка.
Напомним, Внучка Ротару с ноутбуком в руках удивила деловым образом: "Какая же вы красивая".
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