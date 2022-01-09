Кейт Миддлтон 9 января отметила 40-летие, в честь чего были выпущены несколько ее портретов, передает Politeka.net. Кенсингтонский дворец выпустил три официальных портрета герцогини авторства Паоло Роверси. Жена принца Уильяма воспользовалась фотосессией, чтобы отдать дань уважения матери своего супруга принцессе Диане и его бабушке, королеве Великобритании Елизавете II.

Для одного из фото герцогиня надела атласное платье красного цвета и бриллиантовые серьги из коллекции украшений 95-летней Елизаветы, а на черно-белом фото можно увидеть обручальное кольцо с сапфиром и серьги с бриллиантом и жемчугом, принадлежавшие принцессе Диане. Кадры Кейт Миддлтон разлетелись по Сети.

Фото вызвали разную реакцию:

"Она выглядит невероятно 😍 С Днем Рождения, Кэтрин 🎂🥳", "От этих фото пахнет смертью; Кейт как призрак какой-то, женщина в белом)", "завораживающе красиво!!!! Желаем герцогине здоровья и счастья на всю жизнь ❤️❤️❤️", "Пытались сделать портреты в стиле середины 19 в. На мой взгляд не очень удачно. Кейт вообще на себя не похожа".

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