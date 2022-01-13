Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбел, которая не так давно и неожиданно для всех стала матерью впервые, продолжает интриговать памятными фото с подругами.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл в 51 год стала меньше вести публичную жизнь, поскольку стала матерью. Наоми не рассказывает, удочерила ли она ребенка или воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако, сама звезда в Инстаграм говорит о многих вещах,избегая темы материнства.

Сейчас Наоми предпочитает акцентировать внимание на воспоминаниях и часто поздравляет близких. В этот раз она порадовала и светскими фото.

«Мы все приветствуем тебя в этот особенный день. Ты не только очень талантлива!! Скромна, милая, верная, поддерживающая и всегда на конце телефонной линии, если не лично, несмотря ни на что. Ты вдохновила целое поколение женщин и дала силу и мотивацию идти к своей мечте и страсти. Мы приветствуем вас сегодня и каждый день. Только любовь и уважение к тебе, сестренка» - высказалась модель.

Поклонники поддержали: «Иконки ❤️❤️ с Днем Рождения Мария. Наоми дружи со всеми ❤️; Королевы ❤; Каждая из этих картинок культовая в жанре asf 😭; Два моих кумира 🔥; красавица; Иконы в честь друг друга 🔥; Второе фото 🥺🤍; Хорошего дня вам и вашей семье (^^)❤️; Что мне нравится в тебе, Наоми, так это то, что ты всех знаешь и все дружат с тобой. Вы очень позитивный человек. ❤️».

Ранее Наоми обратилась к молодой модели, пожелав ей всего самого лучшего: «С днем рождения! Ничего себе, где прошло время, будто ты, как вчера стояла тут, шла на экзамен в 16, а здесь тебе 22 года .. что я могу сказать? Женщина, которой ты становишься, знает, что многие смотрят на тебя. Это мы все понимаем, пусть твои 22 раскроют тебя по-новому!» - пишет модель.

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