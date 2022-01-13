Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица, кумир миллионов Наталья Могилевская, которая недавно поразила очередным похудением, часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила горячий кадр, а в подписи к нему устроила розыгрыш.

На новой фотографии Наталья запечатлена, вальяжно прилег на ступеньках. Перед камерой она появилась в весьма непривычном смелом образе – на ней черный брючный костюм, под пиджаком которого нет даже белья, так что можно заметить кое-что пикантное. Волосы звезды распущены и элегантно уложены, а на ее лице аккуратный макияж и хитрый взгляд, в руках она держит бокал шампанского.

В подписи к фото Могилевская написала: "Всех со Старым Новым годом! У меня для вас подарок! Сегодня традиционно отмечают Щедрый вечер и щедрым его называют благодаря главному блюду новогоднего стола. Внимание вопрос! Кто правильно в комментариях напишет название блюда, тот получит от меня в подарок эксклюзивный сувенирный набор прекрасного игристого".

Напомним, Одинокая Могилевская похвасталась красивым знаком внимания от мужа Дорофеевой Дантеса: "До встречи...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заговорила о глобальных переменах, вызвав восторг: "Наташа, вы – огонь".

Также Politeka писала, что Сияющая Могилевская в модных очках озадачила украинцев вопросом: "Один рейс, один самолет и…".