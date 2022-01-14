Российская актриса Александра Яковлева, снимавшаяся в фильме "Чародеи", "пропала с радаров", очутившись в московском онкоцентре четыре месяца назад.

Все это время 64-летняя Яковлева хранила молчание, а поклонникам приходилось только гадать, что с ней. Актриса решила расставить все точки над "i", прокомментировав свою госпитализацию "Комсомольской правде".

Больная раком Яковлева призналась, что впервые в жизни перенесла операцию, с наркозом.

"Со мной произошло то, что никто не ожидал. У меня не было никакого операционного опыта, ни разу в жизни у меня не было наркоза, поэтому было, конечно, страшно", - поделилась Яковлева, добавив, что анестезиолог целый час успокаивал ее перед процедурой.



Операция по удалению опухоли длилась примерно три часа и прошла успешно.

Как известно, рак у Яковлевой диагностировали четыре года назад. Сначала она лечилась в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре, а затем переехала в онкоцентр в Москву. Все это время дочь актрисы Лиза искала хорошего нейрохирурга, и нашла.

По словам Яковлевой, сейчас ее ждет трехмесячная реабилитация.

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