Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной известной певице Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой известного певца Олега Винника, и которую называют его "тайной женой", опубликовали милое фото, на котором показали красотку на отдыхе.

На снимке Таюне запечатлена во время релакса в воде, она выглядит очень естественно и мило. Перед камерой красотка появилась в купальнике, ее волосы заплетены в кокетливые косички, а на лице нет макияжа. она с серьезным видом смотрит в объектив.

В подписи к фото написали: "Бусинка". А пользователи тут же принялись комментировать новое фото Таюне, засыпая ее комплиментами: "Прекрасная Таюне", "Тая. Самая красивая женщина. Королева красоты. Красивая, ласковая и нежная", "Спасибо", "Очень красивая", "Очаровательная Таюне", "Просто красотка", "Какая милая", "Естественная красота".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника появилась с оружием в руках: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, "Тайную супругу" Олега Винника с новой прической осыпали комплиментами: "Крутезно".

Также Politeka писала, что Винника засняли на гастролях с его "тайной женой", светятся от счастья: "Хочется повторить".