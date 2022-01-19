Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик является популярной украинской актрисой и звездой проекта "Женский квартал". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Таня каталась на качели, надв черный костюм и взяв в руку косу.
"То я в образе смерти, то есть рвань", - написала Песик.
Фанаты посмотрели ролик почти 40 тысяч раз и написали комментарии:
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