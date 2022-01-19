52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес в кожаном топике не постеснялась показать свои формы во всей красе, а белая юбка удачно дополнила ее образ.

Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес всегда в центре внимания и показывает довольно смелые образы. Причем 52-летняя исполнительница не скрывает, что горда своей фигурой и много над ней работает.

В этот раз Дженнифер решила выбирать яркий образ для появления перед камерами. В белой юбке с высокой посадкой, кожаной косухой и таком же кожаном топе с вырезом спереди для тонких завязочек вместо лямок.

«Куртка или не куртка!? ⬇️» - коротко пишет Лопес под кадрами.

В сети отреагировали: «Все способы хороши!! Этот взгляд - все!; Без 😍; Вы идеальны ❤️; Люблю их всех и люблю тебя; Куртка😍😍; лучшая подруга без куртки 🥵😍💘 OMG; Вау всегда❤️❤️; Без куртки 💨; она как девушка молодая; и этой женщине за 50; без куртки 😌😌; надеюсь, у тебя будет замечательная неделя; ты выглядишь великолепно и красиво в обоих ❤».

Лопес подчеркивает, что все ее формы натуральные и лицо она не колет уколами красоты, поэтому хейтерам нет смысла разглядывать ее вблизи.

Нередко под фото Лопес в Инстаграм можно увидеть такие комментарии, поэтому себя без макияжа она фактически не показывает, за исключением специальных роликов о своей косметике.

Недавно артистку заметили на прогулке с дочерью, с которой она отправилась по магазинам. Как можно заметить Эмма заметно подросла, но бунтарский стиль в одежде ничуть не сменила.

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