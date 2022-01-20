Известная украинская актриса, которая прославилась благодаря своей роли в "Крепостной" Анна Сагайдачная впервые рассказала про свой первый брак.

Как передает Politeka.net, Анна Сагайдачная является известной украинской актрисой. Она прославилась благодаря своей роли Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная", где также снимались Ксения Мишина и Тарас Цимбалюк.

Так, на этот раз звезда "Крепостной" пришла на интервью к "DOROTYE", где рассказала факты из своей жизни. На кадрах Анна Сагайдачная впервые рассказала о своём первом браке. Как известно, до того, как Сагайдачная вышла замуж за Евгения Третьяка, у неё был неудачный опыт отношений.

"Мной было принято одно решение. Я считаю, что оно было неправильным. Но, как мне сказал мой астролог, так должно было случиться. Тот человек, с которым я говорила, что я встречалась - мы расписались, я вышла замуж. То есть практически я второй раз замужем", — рассказала Сагайдачная.

"Об этом нет нигде никакой информации, я об этом не говорю. Я говорю то, что у меня был парень. И это не потому что я пытаюсь кого-то обмануть или что-то скрыть. Это потому что я действительно так считаю, что парень был, а мужа не было...Был просто штамп в паспорте, была роспись", — высказалась Анна Сагайдачная.

По мнению звезды "Крепостной", к первому браку ее, возможно, подтолкнула мамина настойчивость.

"Я подверглась влиянию мамы… Мама очень хотела, чтобы я вышла замуж, чтобы она за меня меньше волновалась".

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