Как сообщает Politeka.net, жена ведущего "Маски" и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась откровенным снимком на своей странице в Инстаграм.
На фото запечатлено, как Владимир Остапчук целует супругу в кровати.
«Поцелуи любимого, немного игристого, за окном солнечный Париж - 100% улыбка гарантирована», - подписала она кадр.
Снимок вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
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«Ваууу, какие вы красивые», «Какая фоточка», «Очень красиво», «Какие же вы красивые. Любовью так и веет от фото», - комментируют кадр.
Но фолловеры Кристины Горняк комплиментами не ограничились.
«Не позоришься? Что в Ужгороде скажут», - спросили жену Владимира Остапчука.
Кристина Горняк не оставила эту реплику без ответа.
«Меня стали забывать, так уже пора ж напоминать», - написала она.
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