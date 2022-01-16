Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк часто делится личными фотографиями и видео.

На этот раз Кристина опубликовала новую фотографию с отдыха на известном горнолыжном курорте Куршевель, что во Французских Альпах. Заметим, что на отдых Горняк отправилась с мужем Владимиром и друзьями.

На фото жена ведущего сидела за столиком в солнцезащитных очках, пила глинтвейн и наслаждалась отдыхом.

"Муж подловил классный кадр! 💙



Счастливая я на солнышке!",- написала Горняк.

Поклонники написали комментарии под фото жены Владимира Остапчука.

"Нам всем сейчас солнышка не хватает)", "Такое светлое фото! Очень красиво 😍😍😍 ", "Красивая 😍 ", "Действительно очень классный кадр 😍😍😍 ", "Крутое фото 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что Владимир Остапчук показал, кого, кроме жены, взял с собой на элитный курорт: "Банда".

Напомним, что Остапчук похвастался "скромным" отдыхом в Куршевеле и нарвался на недовольство: "Не позорь себя".

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука получила роль в кино, что из этого вышло: "Во всех кинотеатрах страны".