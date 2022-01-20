Единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал редкое фото своего отца и почтил его память вместе с близкими.

Как пишет Politeka.net, Руслан Евдокименко является единственным сыном легенды украинской эстрады Софии Ротару, который изредка показывает в социальной сети памятные кадры своей семьи. Причем мужчина не говорит о личном, но выкладывает снимки детей и супруги.

В этот раз мужчина выложил памятный кадр со своим отцом, память о котором они в семье почитают на его день рождения. Так, мужчина в Инстаграм разместил редкую фотографию своего отца — музыканта, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Ему 20 января исполнилось бы 80 лет. Напомним, что муж Софии Ротару ушел из жизни 20 лет назад. После него певица замуж больше не выходила.

«День рождения Отца…. 💔 Спасибо тебе за все 🙏🏼» - пишет Руслан Евдокименко.

В сети отреагировали:

«Светлая память Анатолию Кирриловичу 😢🙏🏻; Светлая память Вашему папе! 🙏🕯😢💔🙏🕯; Светлая память🙏; Анатолий Кириллович 🙏🕯️🥀, светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах; Светлая память вашему , отцу Руслан !!🔥🔥; Помним. Светлая память❤️🙏🏻; Вечная память 🙏🏻; Он был очень хорошим человеком 😔🙏🏻 С юбилеем 💔; Светлая память, Анатолию Кирилловичу…🙏🕯».

Сын Ротару женат уже много лет на Светлане, с ней он недавно отпраздновал годовщину - 28 лет вместе. У пары есть двое детей - Анатолий и Соня, которая улетела в США, где учится и строит карьеру модели. Руслан уже более активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Руслан Евдокименко показал "ребенка". Маленький щенок лежал с закрытыми глазами.

"Ребенок спит...", - написал Руслан Евдокименко.