Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский комик, который прославился в украинкой "Лиге Смеха" и принимал участие в "Танцях з зірками" Иван Люленов часто делится с фанатами подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в соцсети забавное видео, на котором показал, как нырял в прорубь на Крещение.

В ролике Иван и еще толпа его друзей медленно спускаются по ступенькам в воду. Надо сказать, что комик выбрал весьма экстравагантный образ – на нем синие шорты, шапка и черная бабочка на шее, парень еще и гитару в руках держит и напевает что-то про первый раз. А когда опускается в воду по колени, громко матерится.

В подпсии к видео Люленов написал: "Первый раз ныряю в прорубь. Скоро новый трек". Пользователи тут же принялись комментировать ролик, многим не понравилось, что комик матерится, хотя другие приняли это видео с юмором.

"Не, не годится! Нужно ж три раза окунаться! Переснять надо", "Самое ценное прикрываешь рукой", "Ай, Иван, не материтесь", "Ты жив или мертв?", "Мам, я в шапке", "Ля, как заругался!", "Такие все верующие, шо капец", "Ну, могло быть и хуже", "Что за цирк?", "Челентано уже не тот", - пишут в комментариях.

(Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)

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