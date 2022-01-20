Уже три года Анастасия Заворотнюк борется с онкозаболеванием, из-за чего приняла решение не выходить на публику, передает Politeka.net. Семья артистки практически не комментирует информацию о здоровье матери.
Дочь звезды, Анна, в Сети часто резко реагирует на вопросы о состоянии здоровья мамы. В частности, в одном из последних стори девушке написали: "Скажите, у вашей мамы есть шансы выжить? Я сильно переживаю".
"Вот вроде бы человек зла не желает, но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы. Переживает очень. Не то, что я", - ответила Анна, подкрепив снимком в черном платье.
Также дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото сумочки от дорого бренда Ива Сен-Лорана, на котором ответила на вопрос: "Вам тяжело обходиться без помощи, советов мамы? Простите...".
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"Тяжело", - ответила Анна Заворотнюк.
Отметим, на днях дочь актрисы рассказала в сторис, что рак не отступает. Анна Заворотнюк по-прежнему борется за жизнь, а близким больно смотреть на то, через какое испытание та проходит.
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