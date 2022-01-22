Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой женат на красотке-танцовщице Ксении. У пары есть двое детей - Варвара и Серафима. Старшей девочке уже 14 лет и она уже участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети", "Голос. Дети", "Лига смеха", а также в сериале "Папа рулит". Также девочка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным из обычной жизни с фанатами.

На новых сторис Варя показала снимок, на котором можно увидеть любовную записку, которую кто-то написал.

"I love you Варвару Кошову...", - было написано на клочке бумаги.

Стоит отметить, что год назад Ксения Кошевая рассказывала о парне девочки. Тогда ей было всего 13 лет.

Ксения отметила, что мальчик у Вари хороший, хотя и рановато для отношений. Он учится с дочерью Кошевого в одной школе.

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