Юморист Евгений Кошевой опубликовал свежее фото дочки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Артист обратился к Варваре с теплыми словами:
Напомним, что Евгений Кошевой с красоткой-женой на Мальдивах рассорили украинцев: "Выглядят странно"
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