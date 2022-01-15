Юморист Евгений Кошевой опубликовал свежее фото дочки в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Артист обратился к Варваре с теплыми словами:

Варвара Кошевая, дочь Кошевого

Напомним, что Евгений Кошевой с красоткой-женой на Мальдивах рассорили украинцев: "Выглядят странно"

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