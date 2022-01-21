Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которую признал журнала People самой красивой женщиной в мире, показала, как выглядит с утра без макияжа.

Как пишет Politeka.net, 49-летняя американка Гвинет Пэлтроу является популярной западной актрисой, которая получила "Оскар", "Золотой Глобус" и "Эмми". Звезду признали самой красивой женщиной в мире по версии журнала People в 2013 году. На страничке Viva в Инстаграм появилось новое фото актрисы.

На снимке Гвинет была в халате и без макияжа. Актриса сделала селфи, демонстрируя натуральную красоту.

"Гвинет Пэлтроу вдохновляет женщин быть подлинными. Как только посмотрите, как нежно она смотрится утром без макияжа!".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошо выглядит, но я её не узнала", "Я ее не узнала", "Подумала, что это Осадчая", "Как совсем другой человек", "Хорошо выглядит, но я бы не за что не узнала", "Это дело вкуса".

Напомним, самая красивая женщина мира полностью разделась и вызвала фурор

Также Politeka сообщала, что Джоли, Робертс, Энистон и другие красивейшие женщины мира показали, чем покоряют мужчин

А еще Politeka писала, что Подросшая дочка самой красивой женщины мира взбудоражила ангельским лицом