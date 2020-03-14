Дети известных актеров и певцов довольно часто идут по стопам своих родителей, продолжая их дело. Впрочем, иногда дети звезд становятся даже известней своих мам и пап

Politeka.net решила вспомнить знаменитых людей, чьи родители вдохновили их на эти высоты.

Голливудская звезда Анджелина Джоли стала в разы известней своего отца, актера Джона Войта. Актер не был хорошим отцом, он бросил мать Джоли, модель Маршелин Бертран, когда девочке не было и года. Позже Джоли все же пыталась общаться с отцом, но близких отношений у нее с ним не сложилось. Ее успешная карьера послужила настоящим доказательством отцу.

Известная актриса Лив Тайлер, которая сыграла прекрасную эльфийку в саге «Властелин колец» - дочка легендарного музыканта Стива Тайлера – солиста группы Aerosmith. Долгое время Лив не знала, кто ее настоящий отец, пока не обратила внимание на невероятную схожесть с другой дочкой Тайлера. Сегодня знаменитости общаются.

Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон является дочкой актрисы Мелани Гриффит. Ее бабушка, кстати, тоже была актрисой. Отчимом Дакоты был голливудский красавчик Антонио Бандерас. Конечно, пока Дакоте не удалось стать известней своей матери, но ее карьера только начинается. Тем более, что старт у нее был очень успешным.

Скандальная певица и актриса Майли Сайрус – дочка известного кантри певца Билли Рэя Сайруса. Многие считают, что именно звездный отец обеспечил карьеру девушки.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу родилась в известной семье. Ее мать, актриса Блайт Даннер, которая даже была номинирована на премию «Золотой глобус». Отец Пэлтроу – известный режиссер Брюс Пэлтроу. Дочка пошла по стопам родителей, но добилась намного большего.

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