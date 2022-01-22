Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбел высказалась о важном для нее мероприятии, во время которого она прощалась с близким для нее человеком.

Как пишет Politeka.net, Наоми Кэмпбелл модель не прекращает свою деятельность и в 51 год, поэтому в Инстаграм часто показывает памятные фото с показов, разных мероприятий и просто моменты из важных воспоминаний. В этот раз Наоми решила показать довольно непривычный образ в белом костюме.

«Говорят, проси то, что хочешь. Я приехала в Париж, чтобы засвидетельствовать свое почтение и почтить память Вирджила, посмотрев его последнее шоу. Но все, кто меня знает, включая Вирджила, наблюдают за нами. Как только я приземлилась и оказался в машине, я почувствовала необходимость идти пешком. Так что в жизни никогда не знаешь, как все вернется на круги своя.

Я звоню Пьеру Джорджио и говорю ему, что хочу поучаствовать в мужском шоу. Поэтому я хотела бы поблагодарить Дельфину Арно, Майкла Берка, генерального директора LV за то, что позволили мне в последний раз отдать честь моему брату» - высказалась Наоми.

В сети поддержали: «Такая элегантная❤️; прямо небесная дева🌟🌙💫✨ Великолепный образ; Я так горжусь, что у тебя хватило Силы и Мужества идти; Королева ❤️🔥; такая безупречная женщина и так хороша🙏🏻🙏🏻».

Как можно заметить, сейчас Наоми предпочитает акцентировать внимание на воспоминаниях и часто поздравляет близких. Ранее на также порадовала и светскими фото и обратилась к подруге:

«Ты вдохновила целое поколение женщин и дала силу и мотивацию идти к своей мечте и страсти. Мы приветствуем вас сегодня и каждый день. Только любовь и уважение к тебе, сестренка» - высказалась модель.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в белом платье засветилась на светском мероприятии с продюсером

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл впечатлила изменениями во внешности, красотку не узнать

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл взбудоражила видом в платье с вырезами на самых интересных местах