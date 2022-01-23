Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в официальном браке с 1999 по 2014 год. У Ирины была дочь от первых отношений - Наташа, а также Горовая родила сына от Потапа. И хоть пара разошлась, Алексей сохранил отношения с детьми, а также с Ириной, с которой они вместе занимаются продюсерским центром. Сейчас Наташа работает PR-специалистом и ведет микроблог в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.
На новых сторис Наташа показала, как занималась в спортзале. На первом снимке блогерка стояла перед зеркалом и показав, как она устала за время занятий.
"Владимир устроил такую тренировку, что фотки даже не выходят четкими", - написала Горовая.
На втором сторис Наташа уже занималась в спортзале.
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"Ну издевался как мог", - написала на кадрах Горовая, которые репостнула от Владимира.
"Закрыли. Доброй ночи", - написал тренер блогерки.
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