Блогерка Наташа Горовая, приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа), показала, как тренировалась в спортзале с тренером.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в официальном браке с 1999 по 2014 год. У Ирины была дочь от первых отношений - Наташа, а также Горовая родила сына от Потапа. И хоть пара разошлась, Алексей сохранил отношения с детьми, а также с Ириной, с которой они вместе занимаются продюсерским центром. Сейчас Наташа работает PR-специалистом и ведет микроблог в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

На новых сторис Наташа показала, как занималась в спортзале. На первом снимке блогерка стояла перед зеркалом и показав, как она устала за время занятий.

"Владимир устроил такую тренировку, что фотки даже не выходят четкими", - написала Горовая.

На втором сторис Наташа уже занималась в спортзале.

"Ну издевался как мог", - написала на кадрах Горовая, которые репостнула от Владимира.

"Закрыли. Доброй ночи", - написал тренер блогерки.

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