Дочь известного украинского продюсера и бывшей жены Потапа Ирины Горовой решила показать фигуру на отдыхе, который проводит с семьей.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя дочь бывшей жены рэпера Потапа Наташа Горовая нередко показывает интересные образы. Не так давно она вместе с братом и мамой улетела на отдых, откуда публикует весьма яркие кадры.

Причем не раз уже Наталья подмечала, что раньше сильно беспокоилась из-аз своего веса, старалась похудеть и следила за питанием. Теперь же она предпочитает золотую середину – заботу о себе без категоричных ограничений.

Поэтому девушка занимается танцами, спортом и другими активными видами активности, помогающими быть в форме, но не запрещает себе веселиться.

На пляже Наташа порадовала фигурой в крошечном алом платье без принтов и украшений.

Напомним, что рэпер Алексей Потапенко и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В 2008 у них родился сын Андрей, а также Потап воспитывал свою названную дочь, дочь Горовой от первого брака Наташу.

Через 15 лет брак пары дал трещину и они развелись. Иду Потап второй раз женился на певице Насте Каменских.

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