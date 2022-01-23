Как пишет Politeka.net, Ангелина Комарова — стилист и Киева и, по совместительству, сестра знаменитого телепутешественника Дмитрия Комарова , активно ведет блог в Іnstagram, за которым следит свыше 50 тысяч фолловеров.

Так, в последнем посте девушка решила рассказать о выборе своей профессии и как она достигла успеха.

По словам Ангелины, в 14 лет она пошла на свои первые курсы парикмахеров и дважды в неделю ходила делать прически. Когда в 9- классе юная Ангелина сломала ногу на катке, то родители разрешили ей не ходить в школу, однако парикмахерские курсы она не могла и родители возили ее такси.



«Так что любовь к красоте у меня в детства. А когда пришло время поступать, я настроилась учиться на парикмахера в институте Поплавского (тогда там ещё не учили на Тиктокера 🤪).

Но так сложилось, что родители отправили меня получать высшее образование по спецальности «Прикладная статистика» (но это отдельная история).



1-й курс - денег всегда мало. И тогда я вспомнила, что у меня уже есть профессия в руках…», - рассказала сестра Комарова.

Девушка создала себе резюме на сайте по поиску работы и на следующий день ей позвонили из 27-ти салонов.



«И вот мне 18 лет, и я работаю в одном из лучших салонов Украины.



И вот мне 20 лет, и за плечами уже обучение в лучших школах для парикмахеров Парижа и Лондона.



И вот мне 30 лет, и я работаю креативным директором топовой сети салонов Кика Стиль….



А в моей голове два вопроса:



1. Мне повезло, что я с детства знала, кем хочу быть?

2. В 60 лет про меня будут говорить: «Старый мастер все умеет, сорок лет стрижёт и бреет»?», - написала Ангелина Комарова.

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