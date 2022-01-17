Дмитрий Комаров, который является ведущим шоу "Мир наизнанку", показал, как проходили съемки в Колумбии, удивив кадрами с оружием.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным украинским тревел-блогером и звездой шоу "Мир наизнанку". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Комаров показал, как у него проходили съемки в Колумбии. На первом фото звезда стоял посреди улицы с фотоаппаратом на шее.

"Скоро", - написал Дмитрий.

На втором снимке звезда уже был в футболке и с шахтерской каской на голове.

"Крутейшие места", - отметил звезда.

На следующем фото уже Дима не показывал себя, а только пистолет, магазин которого был заряжен.

"Много приключений", - написано было на фото.

На следующем снимке Дмитрий уже был на большой площади и сделал кадр в вечернее время.

"Места, к истории которых невозможно оставаться равнодушным", - написал Комаров.

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