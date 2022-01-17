Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным украинским тревел-блогером и звездой шоу "Мир наизнанку". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Комаров показал, как у него проходили съемки в Колумбии. На первом фото звезда стоял посреди улицы с фотоаппаратом на шее.
"Скоро", - написал Дмитрий.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Победитель "Україна має талант" Фесько впечатлил преображением после проекта: "Изменился кардинально"
Новые штрафы в Украине, изменения вступили в силу 16 января: кому придется выложить до 11,9 тысяч
"Огромное спасибо ": 74-летняя София Ротару приготовила украинцам сюрприз, внучка и сын в восторге
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
На втором снимке звезда уже был в футболке и с шахтерской каской на голове.
"Крутейшие места", - отметил звезда.
На следующем фото уже Дима не показывал себя, а только пистолет, магазин которого был заряжен.
"Много приключений", - написано было на фото.
На следующем снимке Дмитрий уже был на большой площади и сделал кадр в вечернее время.
"Места, к истории которых невозможно оставаться равнодушным", - написал Комаров.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после долгих лет нашел страну, которая его поразила
А еще Politeka сообщала, что сестра Комарова из "Мир наизнанку" впечатлила нескромным видом в новой фотосессии
Также Politeka писала, что жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким