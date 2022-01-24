Как пишет Politeka.net, Юлия Леус недавно разошлась с шоуменом Андреем Джеджулой. У пары осталась совместная дочь Адель. Юлия в социальной сети Инстаграм решила рассказать о диагнозе, который поставили дочери.

"Итоги праздников.

В этом году все спокойно и по домашнему , уютно и спокойно , по семейному и с любовью, с любимыми и родными и +2 кг в придачу, ну как без них

Но все равно умудрились приболеть, наслышана что многие слегли , что происходит?

Три дня у меня была темп 38,2 - 38,5, ломало все тело , насморк , горло , голова разрывалась , ну весь набор сильного гриппа , а у Аделины совершенно другие симптомы , оказалась острая вирусная инфекция - ринофарингит , интестинальный синдром.

Но мы справились. На самом деле не понимаю как я справилась, все как в тумане. Слава Богу уже все пошло на спад и я сегодня смогла сделать тест на ковид , я не думаю что это он, пол года назад было все намного хуже , но лучше перестраховаться , так что жду. Как Ваше здоровье ? P.S фото из нашего новогоднего корпоратива", - написала экс-жена телеведущего.

К посту она прикрепила фото, на котором позировала в платье с открытыми плечами.

Напомним, скандал Джеджулы с женой получил неожиданное продолжение, шоумен рассказал свою правду

Также Politeka сообщала, что внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг

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