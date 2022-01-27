Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, модель и светская дива Кортни Кардашьян собрала огромную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует яркими фото и видео из своей жизни. Так, в этот раз красотка поделилась в своем профиле смелой фотосессией.

На новых снимках Кортни запечатлена в просторной светлой локации и пикантных позах. Перед камерой она появилась в красном кожаном наряде, который состоит из узких штанов чуть более темного оттенка и такого же узкого чуть более светлого топа. Ее волосы зачесаны в гладкую прическу, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к фото Кардашьян загадочно написала: "Отправляемся на рассвете". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото телезвезды, засыпая ее комплиментами: "С каждым днем все красивее", "Какую машину берем?", "Люблю этот цвет на вас!", "Какая красивая", "Эти фотографии прекрасны", "Вы имеете в виду, что ваш водитель возит вас?", "Кортни, ты такая красивая".

Напомним, Сестричка Кардашьян в "дырявом" купальнике сверкнула аппетитными формами: "Фигура мечты".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в узком топе едва удержала декольте на месте: пикантные фото.

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян оседлала знойную подружку, устроив шальные развлечения: "Так лучше".