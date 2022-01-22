Известная теледива, бизнесвумен и светская львица из семейства Кардашьян Кортни поделилась яркими кадрами с отдыха в прошлом году.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда и блогерша Кортни Кардашьян собрала огромную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует ярким и насыщенным контентом. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами с отдыха, который провела в Италии в августе прошлого года.

Так, помимо красивых кадров с потрясающими пейзажами, Кортни показала себя в смелом образе. На некоторых снимках звезда запечатлела себя в зеркало на телефон. Перед камерой она появилась в соблазнительном темном купальнике интересного фасона, который на ее теле выглядит как будто полосатым. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и аппетитные формы теледивы. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Кардашьян написала: "Portofino, Italy August 2021". Поклонники тут же принялись засыпать звезду лайками и комментариями: "Потрясающая", "Горячая", "Фигура мечты", "Красотка", "Прекрасное вино", "Как дела?", "Принцесса", "Огонь", "Королева", "Моя любимая Кардашьян", "Ты идеальная".

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