Украинский актер, спортсмен и бывший стриптизер Алексей Суровцев, рассказал о своей неудаче, засветив кухню и ванну - по его словам, такое случается не впервые.

Алексей Суровцев в прошлом году пережил несколько сильных неудач - он одним из первых покинул проект "Танці з зірками-5", и расстался с Анной Скворцовой – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу, пишет Politeka.net.

В своем посте перед новым годом артист пообещал начать жизнь с чистого листа. Однако и в 2022-ом его продолжают преследовать неудачи.

"И снова мебельное фиаско", - написал он.

В своем сторис Инстаграм спортсмен рассказал, что заказал полочку в ванну, но крепления не встали как надо. Видео артист записывал на кухне, засветив интерьер.

"С мебелью мне не везет. Короче, купил такую полочку, заказал... Это полочка над стиральной машинкой. Знаете, чтоб все так сложить - полотенчики, все дела... Короче, приехала полочка, и чтоб вы понимали, вот эти вот дырки - они должны совпадать, но с мебелью мне что-то вообще не везет, но в этот раз они обещали вообще без проблем поменять", - рассказал Алексей Суровцев.

А позже артист таки собрал полочку и поставил ее над машинкой, немного засветив ванную комнату.

Напомним, актер и экс-участник "Танців з зірками" после неудач начинает жизнь с чистого листа

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