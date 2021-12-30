Для Алексея Суровцева это был год не из легких, но в 2022-ом он постарается все наладить, пишет Politeka.net. Об этом актер сообщил в своем Инстаграм, подкрепив смелым снимком.
"Новый год с чистого листа…
Какое важное дело сделаете первым в новом году? Я вот, например, займусь английским и попытаюсь наладить личную жизнь. А вы?
Кстати, это я на фото, как думаете?
Буду благодарен за лайки❤️", - написал артист.
Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Спрошу по-другому, что такое, для тебя наличие личной жизни, ну то есть, когда она есть? 😂", "Можно, конечно, начать все с чистого листа, а почерк ✍️ все равно не изменить ..))", "Делаю все нужное к защите диссертации😍", " Фото отличное, даже крутое", - написали пользователи Сети.
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Отметим, в этом году у Алексея Суровцева случилось несколько неудач - он одним из первых покинул проект "Танців з зірками", также расстался с Анной Скворцовой – призером чемпионатов Европы и мира по фитнесу и бодибилдингу.
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