Российской артистке балета Анастасии Волочковой снова не повезло в личной жизни - не успела звезда вернуться с новым ухажером с Мальдив, как громкий конфликт положил конец их отношениям.

46-летняя Волочкова тяжело переживает расставание с владельцем банного комплекса в Подмосковье Сергеем Кузнецовым. Об этом говорят ее последние посты в Инстаграм.

"Лицемерие и предательство - это очень некрасивые качества человека…😔 Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу…😔", - высказалась Волочкова.

Анастасия заявила, что ее экс-возлюбленному нужен был в их отношениях только хайп. Что именно послужило причиной разрыва, оба скрывают.

Кузнецов прокомментировал ситуацию вслед за экс-возлюбленной. Во-первых, он подтвердил, что они расстались. А во-вторых, намекнул на некие "грешки" Волочковой, которые никогда ей не простит.

"Человек совершил такие поступки, которые не прощу. Поэтому и сообщил, что мы расстаемся. А сегодня увидел человека, изображающего жертву", - заявил Сергей и добавил, была бы Волочкова нормальным человеком, то извинилась бы или попросту молчала.

Примечательно, сама Анастасия, похоже, простила Сергею, что он якобы находится в розыске на территории Украины за террористический акт с применением оружия. Также, выяснилось, что ранее банщик из Одинцово был осужден за кражу группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, Волочкова похвасталась подарком от нового жениха, фото из спальни: "Только хотела прилечь, а тут сюрприз"

Также, вскрылось темное прошлое нового ухажера Волочковой

Politeka рассказывала, Анастасия Волочкова в бане прикрылась одним веником: яркое фото