Как передает Politeka.net, недавно стало известно, что у известной балерины Анастасии Волочковой появился новый возлюбленный - банщик из Подмосковья Сергей Кузнецов.
На этот раз в студии программы "Пусть говорят" актер Дмитрий Сафронов заявил, что у новой "пассии" Волочковой оказалось криминальное прошлое. Актер предоставил полицейскую ориентировку, которую, по его словам, нашли детективы.
По данным ориентировки, Сергей Кузнецов разыскивается на территории Украины за ст. 3-258 ч. 1 (террористический акт с применением оружия). Также, выяснилось, что ранее он был осужден за кражу группой лиц по предварительному сговору.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом: "Движение затруднено"
"Я тебя завалю": Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи
Горбунов засветил старшего сына во дворе их с Осадчей особняка: "Помощник идет"
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
Не смотря на предоставленный документ, Анастасия Волочкова верить этому не стала.
Избранник Волочковой Сергей Кузнецов решил дать ответ на обвинения и вышел в эфир по видеосвязи.
"Вы знаете, это правда. Только немножко по-другому было...И я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001-ом году я был еще гражданином Украины, у меня не было российского гражданства", — ответил Сергей Кузнецов.
На своей странице в Инстаграм Анастасия Волочкова решила отреагировать на обвинение её избранника.
"Всё, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочными внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал. Не стоит так переживать", — высказалась Волочкова в социальных сетях.
Также, известно, что популярная балерина уже готова выйти замуж на своего избранника. Стоит отметить, что они провели вместе только две недели на Мальдивах, о которых идет речь в программе.
Ранее сообщалось, Волочкова с избранником закатила позорный скандал в самолете, кадры задержания: "Мы прилетели, нас арестовали"
Также, Волочкова похвасталась подарком от нового жениха, фото из спальни: "Только хотела прилечь, а тут сюрприз"
Politeka рассказывала, блондинка из "Женского квартала" на яхте удивила идеальным шпагатом: "Волочкова нервно курит"