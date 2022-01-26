Новый избранник популярной российской балерины Анастасии Волочковой - Сергей Кузнецов признался, что его разыскивают в Украине.

Как передает Politeka.net, недавно стало известно, что у известной балерины Анастасии Волочковой появился новый возлюбленный - банщик из Подмосковья Сергей Кузнецов.

На этот раз в студии программы "Пусть говорят" актер Дмитрий Сафронов заявил, что у новой "пассии" Волочковой оказалось криминальное прошлое. Актер предоставил полицейскую ориентировку, которую, по его словам, нашли детективы.

По данным ориентировки, Сергей Кузнецов разыскивается на территории Украины за ст. 3-258 ч. 1 (террористический акт с применением оружия). Также, выяснилось, что ранее он был осужден за кражу группой лиц по предварительному сговору.

Не смотря на предоставленный документ, Анастасия Волочкова верить этому не стала.

Избранник Волочковой Сергей Кузнецов решил дать ответ на обвинения и вышел в эфир по видеосвязи.

"Вы знаете, это правда. Только немножко по-другому было...И я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001-ом году я был еще гражданином Украины, у меня не было российского гражданства", — ответил Сергей Кузнецов.

На своей странице в Инстаграм Анастасия Волочкова решила отреагировать на обвинение её избранника.

"Всё, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочными внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал. Не стоит так переживать", — высказалась Волочкова в социальных сетях.

Также, известно, что популярная балерина уже готова выйти замуж на своего избранника. Стоит отметить, что они провели вместе только две недели на Мальдивах, о которых идет речь в программе.

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