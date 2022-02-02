Бывший партнер Санты Димопулос и Евгении Власовой на "Танцях з зірками", Макс Леонов, рассказал о трудностях, которые наконец завершились в его жизни.

Экс-партнер Санты Димопулос, хореограф Макс Леонов после победы на проекте продолжил участие в съемках нового сезона, сообщает Politeka.net. Однако достичь победы в очередном сезоне с Евгенией Власовой хореографу не удалось.

Благодаря участию в "Танцях з зірками" о Максе Леонове узнали практически все украинцы. Только на страницу хореографа в Инстаграм подписаны 19,4 тысячи пользователей Сети.

В своем новом посте экс-партнер Санты Димопулос признался в трудностях, которые ему довелось пережить. Известно, что 14 октября прошлого года танцовщик попал в ДТП, в результате пострадал только его автомобиль.

"Наконец-то закончилась эпопея с ремонтом моего бэтмобиля 💪", - написал хореограф.

В публикации артист пожаловался одну из страховых компаний, в которой обслуживался. Макс Леонов отметил, что в ней не было клиентоориентированности, и пришлось доказывать свою правоту.

"Жаль, что наша законодательная власть абсолютно не защищает права потребителя. Все плюшки страховым гигантам, которые уничтожают в прах мечту обычного человека", - отметил Макс Леонов.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос проговорилась о планах вернуться на паркет

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