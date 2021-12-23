Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос заговорила о планах вернуться на паркет.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз победительница "Танців з зірками" опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Санта Димопулос показала танец известный танцоров, и рассказала о том, что хочет его повторить. Под публикацией она спросила, с кем лучше поставить этот танец.

"Космос 🔥

Я тоже так хочу 😂

С кем из партнеров поставить красивый танец?)", — спросила Санта Димопулос.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Думала уже ты", "Огонь", "Ты еще с Жуком не танцевала", "Дима Дикусар", "Я была уверена, что это ты с Леоновым", "С Дикусаром Димой , будет контрастный дует", "Ух как красиво! Санта, у вас получится, безусловно!".

Ранее сообщалось, Димопулос, Брежнева и избранница "Холостяка" Михайлюка устроили битву нарядов: макси-вырезы, блестки и дорогие украшения

Также, Санта Димопулос показала свое чувство стиля на вечере с Верой Брежневой: "Самая красивая из всех"

Politeka рассказывала, Димопулос разнервничалась после семейной фотосессии: "Я почувствовала острую..."