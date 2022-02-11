Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец сообщил о конфузе который произошел с ним впервые за 23 года выступлений, пишет Politeka.net.
Коллектив выступал в Чернигове, солист подошел на край сцены, а когда стал отступать, то споткнулся и упал. Люди стали смеяться, а вместе с ними и певец.
"Впервые за 23 года рухнул на сцене. Велкам ту за клаб... Было эпично", - написал певец в Фейсбук.
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Пост Сергея Танчинца собрал много комментариев. Пользователи Сети тоже шутили и поддерживали певца.
"При Порошенко такого не было... 🤣", "Когда звёзды падают - надо загадывать желание ?))", "Будет что вспомнить😖🙃😌", "Ну, хотя бы в шпагат? )", "Ого! С тобой все нормально?", "Ты на сцене, а я когда-то в Варшаве со сцены… два ребра… такое мася 🙂", "Блиин, ну как так? P.S. Ручки-ножки целые, надеюсь?", "Как говорят на одесском Привозе - то, что упало, то продастся )", - написали пользователи Сети.
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