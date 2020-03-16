Популярный в 90-е певец Николай Трубач, который родом из Украины, рассказал о пережитых во время заражением коронавирусом муках

49-летний артист, настоящее имя которого Николай Харьковец, родом из Николаева. В эфире программы «Звезды сошлись» на российском НТВ он рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией.

Вирус, которым в 2018 году заразился Трубач не был Сovid-2019, а другая разновидность, но артисту пришлось не сладко в любом случае – заболевание было сложным и боль он испытывал страшную:

«Я вообще пять раз болел пневмонией в своей жизни. Одной из них была коронавирусная. Могу сказать, что это ужасная вещь… Были такие ощущения, будто сломал все ребра».

По словам Трубача, он находился в предсмертном состоянии и долго:

«Усохла нижняя часть легкого», - сказал исполнитель и добавил, что коронавирусная пневмония – страшное дело, вылечиться очень непросто и для этого требуется много времени.

Трубач, напомним, известен такими хитами, как "Голубая луна", который исполнил с Борисом Моисеевым, а также "Щелкунчик", кроме того он спел "Пять минут".

Напомним и о том, что одна из самых известных украинок в Голливуде, актриса и модель Ольга Куриленко, хорошо известная российскому зрителю по роли девушки Бонда в картине «Квант милосердия», заболела COVID-19, вызываемой коронавирусом из Китая.

По словам актрисы, она сидит дома на карантине уже неделю после положительного теста на коронавирус.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала Куриленко.

Как известно, Куриленко родилась в Бердянске, где получила среднее образование. С ранних лет Ольга учила английский язык. Уже в 16-летнем возрасте Куриленко переезжает в Париж, где начинает работать в модельном бизнесе. Спустя два года Куриленко становится востребованной моделью, ее лицо украшает обложки известных журналов, с ней подписывают рекламные контракты.

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