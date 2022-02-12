Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, модель и светская дива Кортни Кардашьян часто публикует различные кадры, которые интригуют сеть. Ей нравится рассказывать о своем похудении и тренировках, поэтому часто также в Инстаграм можно увидеть рассказы о преображениях.

В этот раз Кортни решила сделать подборку ярких моментов, поэтому сопроводила пост также кадром из фотосессии у ванной. На одном из фото она позировала в весьма экстравагантном наряде с кружевами черного цвета и соблазнительном боди.

«Фото с яркими моментами» - пишет Кортни под новым постом.

«Счастья всегда ♥️; красивая детка; какие игривые флюиды; Супер фотка🙂!; Кровь на пластыре. Втф; это потрясающе!❤❤; Я жду кого-то особенного🔥🙌; Ты так заслуживаешь счастья, я так рада за тебя ❤️; роскош везде😈😍; красиво 😍; Так красиво; Отражение на втором фото 😂💀; Красивая королева! ❤️‍🔥», - отвечают в сети.

Также Кортни поделилась в своем профиле смелой фотосессией.

На новых снимках Кортни запечатлена в просторной светлой локации и пикантных позах. Перед камерой она появилась в красном кожаном наряде, который состоит из узких штанов чуть более темного оттенка и такого же узкого чуть более светлого топа. Ее волосы зачесаны в гладкую прическу, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

Напомним, Сестричка Кардашьян в "дырявом" купальнике сверкнула аппетитными формами: "Фигура мечты".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в узком топе едва удержала декольте на месте: пикантные фото.

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