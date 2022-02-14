Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Настя Каменских и Потап и другие звезды впечатлили видом со своими половинками.

Как пишет Politeka.net, День Святого Валентина уже совсем близко и украинцы активно готовятся к празднику. На страничке 1+1 в Инстаграм решили показать, что значит любовь, сделав подборку топ-пар украинского шоу-бизнеса.

На новых фото были показаны Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев, Влад и Лилия Ямы, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Снежана и Сергей Бабкины, Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

"Любовь - это доверять друг другу, никогда не отпускать его руку, влюбляться каждый день, готовить завтрак вместе, воплощать мечты друг друга, танцевать по "вашу" песню, смеятся над одними шутками, иметь совместное хобби", - было написано на кадрах.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чувствовать друг друга...", "Это химия", "Говорить спастибо за то, что вместе", "Любовь – это моменты которые хочется запомнить надолго", "Понимать друг друга по взгляду, доверять, ценить каждый миг жизни!".

Напомним, Каменских, Кухар, Онуфрийчук и другие звезды изумили эффектными образами

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