Настя Каменских, прима-балерина Екатерина Кухар, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук и другие звезды показали свои образы.

Как пишет Politeka.net, 14 февраля все ближе и украинцы начали активно готовиться ко Дню Святого Валентина. На страничке "ЖВЛ" в Инстаграм появилась подборка образов звезд ко Дню Влюбленных.

На первом фото была в эффектном вечернем платье Людмила Барбир. А на втором снимке показали Настю Каменских, которая выбрала красное платье с большими серьгами. Тройку закрыла актриса Дарья Петрожицкая, которая была в длинном платье с небольшим вырезом.

А ее коллега Анна Кошмал решила надеть стильную юбку и топик. Судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар не решилась на юбку, поэтому предстала в шикарном платье и с бусами на шее. А парад образов закрыла ведущая танцевального проекта Иванна Онуфрийчук, которая была в черном платье с вырезом и разрезом от бедра.

"А вы ждете День влюбленных? Выбрали себе образ для романтического свидания?️

Этот праздник – лучший повод примерить новое платье, чтобы поразить любимого. Листай вправо и выбирай, какой звездный наряд хотелось бы повторить 14 февраля", - было написано в публикации.

Напомним, Каменских раскрыла свой секрет, свадебные наряды один другого лучше

А еще Politeka сообщала, что Настя Каменских кокетливо сплясала на камеру и спровоцировала разборки в сети

Также Politeka писала, что Каменских без косметики и модной одежды смутила домашними развлечениями



