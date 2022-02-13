Как пишет Politeka.net, 14 февраля все ближе и украинцы начали активно готовиться ко Дню Святого Валентина. На страничке "ЖВЛ" в Инстаграм появилась подборка образов звезд ко Дню Влюбленных.
На первом фото была в эффектном вечернем платье Людмила Барбир. А на втором снимке показали Настю Каменских, которая выбрала красное платье с большими серьгами. Тройку закрыла актриса Дарья Петрожицкая, которая была в длинном платье с небольшим вырезом.
А ее коллега Анна Кошмал решила надеть стильную юбку и топик. Судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар не решилась на юбку, поэтому предстала в шикарном платье и с бусами на шее. А парад образов закрыла ведущая танцевального проекта Иванна Онуфрийчук, которая была в черном платье с вырезом и разрезом от бедра.
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"А вы ждете День влюбленных? Выбрали себе образ для романтического свидания?️
Этот праздник – лучший повод примерить новое платье, чтобы поразить любимого. Листай вправо и выбирай, какой звездный наряд хотелось бы повторить 14 февраля", - было написано в публикации.
Напомним, Каменских раскрыла свой секрет, свадебные наряды один другого лучше
А еще Politeka сообщала, что Настя Каменских кокетливо сплясала на камеру и спровоцировала разборки в сети
Также Politeka писала, что Каменских без косметики и модной одежды смутила домашними развлечениями