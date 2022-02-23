Как сообщает Politeka.net, известная украинская дизайнер и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук дала очередное интервью ютуб-каналу "Олицкая", в котором снова говорила о разводе и его причинах. Среди прочего, отвечая на вопрос ведущей, Аня рассказала о своей ревности.
Оказалось, что в одном из прошлых интервью ее бывший муж Позитив (Алексей Завгородный) высказал претензию к тому, что Андрийчук была очень ревнивой. На это девушка ответила:
"А я и не скрываю! Конечно, я ревновала. Ну слушай, мы все взрослые люди, и мы понимаем, что ревности без повода не бывает. Я адекватный, нормальный человек – когда был повод, конечно, да, я ревновала", - призналась Анна.
Также она рассказала, что не рылась в телефоне Позитива во время их брака. "Я никогда нигде не рылась, не искала. Телефон не проверяла, но была одна ситуация, когда у меня сломался телефон, и мне пришлось залезть в его телефон. Когда я увидела что-то, что мне не понравилось, я поняла, что это было в первый и в последний раз. Я таким не занималась", - заявила Андрийчук.
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Напомним, Андрийчук призналась, почему они с Позитивом не общаются после развода: "Даже очень хорошо".
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