Как сообщает Politeka.net, лучшая подруга певицы Насти Каменских и бывшая жена Позитива (Алексей Завгородный) из "Время и Стекло" Анна Андрийчук дала новое интервью ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ", в котором рассказала, как общается с бывшим мужем.

Так, по словам Анны, они практически не общаются с бывшим мужем после развода. Однако, остались в нормальных человеческих отношениях. Он даже поздравил ее с днем рождения, который она отмечала в ноябре.

"Мы с Лешей очень давно не общаемся. Это какой-то вообще другой человек, если честно. Ну вот у меня был день рождения в ноябре, он написал мне сообщение. А так, нет… Ну и если где-то пересечемся. А так у нас нормальные человеческие отношения, просто каждый пошел своей дорогой. Но я считаю, что это даже очень хорошо", - рассказала Андрийчук.

Отметим, что Алексей Завгородный и Анна Андрийчук развелись уже довольно давно, просто долгое время скрывали этот факт от общественности. Однако, когда Аня первая объявила о расставании, то оба начали активно раздавать интервью и рассказывать каждый со своей стороны, что между ними случилось.

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