Украинский исполнитель Дмитрий Монатик записал послание к российским поклонникам, показав им, что на самом деле происходит в Украине.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм артист поделился своими эмоциями о происходящем.

«Это самый страшный сон наяву! Сегодня по всей моей родной стране люди проснулись от взрывов, сирен, военной тревоги. Это так страшно! Будущее словно рассыпается на кусочки с каждым выстрелом, с каждым взрывом. Мы же люди! Наши сердца в унисон стучат. Пока ещё стучат! Я не могу поверить во все, что происходит, но это — правда! Сегодня Российская армия атаковала наши мирные Украинские земли! Зачем? За что? Что вы творите?», - отметил артист.

Также Дмитрий Монатик опубликовал видео, где собрал кадры событий за последние два дня. Артист записал обращение к российской власти и российским поклонникам.

«Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?



Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?



Я знаю, в России есть добрые люди

Они не позволят такому пройти стороной.



Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов —

Поймите…

Хотя бы слова —

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

Нужны Украине.

Напомним, что в Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами: «Неприемлемые для Украины условия».

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