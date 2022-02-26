Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм артист поделился своими эмоциями о происходящем.
«Это самый страшный сон наяву! Сегодня по всей моей родной стране люди проснулись от взрывов, сирен, военной тревоги. Это так страшно! Будущее словно рассыпается на кусочки с каждым выстрелом, с каждым взрывом. Мы же люди! Наши сердца в унисон стучат. Пока ещё стучат! Я не могу поверить во все, что происходит, но это — правда! Сегодня Российская армия атаковала наши мирные Украинские земли! Зачем? За что? Что вы творите?», - отметил артист.
Также Дмитрий Монатик опубликовал видео, где собрал кадры событий за последние два дня. Артист записал обращение к российской власти и российским поклонникам.
«Вы этого хотели,
русская власть?
Помочь нам так сильно?
Не дать нам упасть?
Вы так это видите,
русская власть?
Крики наших детей —
это ваша страсть?
Я знаю, в России есть добрые люди
Они не позволят такому пройти стороной.
Об этом кричите.
Прошу, не молчите.
Пока кричат наши дети от взрывов —
Поймите…
Хотя бы слова —
ваша правда,
смелость отныне…
Вы так нужны нам,
Нужны Украине.
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Напомним, что в Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами: «Неприемлемые для Украины условия».
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