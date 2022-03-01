Сохранять иллюзию, что бомбы летят на военные объекты – самая большая ошибка, ведь умирают гражданские, ни в чем не повинные дети.

Звезды "Дизель шоу" и бывшие КВНники, российские актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин отреагировали на войну, которую президент России Владимир Путин начал в Украине.

Видео с их обращением появилось на многих Телеграм-каналов.

Российские актеры сейчас находятся в Украине и видят своими глазами преступления армии РФ. Они отметили, что называть происходящее «операцией», как это делает Путин и его шайка нельзя. События, которые разворачиваются в Украине - это война, которую начала Россия.

«Хотим сказать всем, кому небезразличны события, которые разворачиваются в Украине. Мы сейчас здесь. Мы видим, что происходит на самом деле. Нельзя это называть операцией, это война. Настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды, сорван роддом, где должна была родиться моя дочь», – сказал Писаренко.

Актер также добавил, что сохранять иллюзию, что бомбы летят на военные объекты – самая большая ошибка, ведь умирают гражданские, ни в чем не повинные дети.

«Отправляют на эту войну юношей, не готовых воевать. Остановите войну, кто может, потому что не будет ни России, ни Украины», – добавил Писаренко.

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