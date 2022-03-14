Телеведущий Слава Демин опубликовал видео с Кузьмой Скрябиным, который выступал на концерте в 2014 году.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин - успешный украинский телеведущий. Звезда опубликовал на своей страничке видео, на котором выступал Кузьма Скрябин в 2014 году.

"А Кузьма еще в 2014 году знал...", - написал Слава под выступлением Кузьмы.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"А на видео твоя коллега Виктория Жуковская", "Благодарю, Слава. Кузьмы сейчас особенно не хватает. Но я уверена он нас с Небес оберегает", "Кузьма бессмертный", "Кузьма, человек с большой буквы, он бы первый стоял с автоматом против оккупантов", "Несколько дней после плохих новостей включает это видео и легче на душе) Кузьма все знал где тогда!!! И говорил открыто!!!", "Кузьма ты был удивительный, сделал мой день", "Прекрасная песня".



