Об этом, как пишет Politeka.net, Джамала рассказала в интервью YouTube-каналу "Настоящее Время. Сюжеты".



"Мой муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Я просто оцепеневшая от ужаса смотрю, где один ребенок, где второй ребенок. Это невозможно даже осознать, что делать, куда бежать. Почему? За что? Это ужас, который не описать словами. 24-го [февраля] мы еще три раза спустились в бомбоубежище, когда слышали взрывы, а вечером приняли решение выдвигаться в сторону Тернополя. В Тернополе через два дня мы проснулись опять от взрыва бомбы. Потом было принято решение двигаться к границе. И то мы до конца не понимали, польская это будет или румынская. Это катастрофа в самом центре Европы", –рассказала певица.

В настоящее время певица с детьми находится в Турции в доме своей сестры. Супруг, его родственники и члены команды певицы остаются в Украине.

Напомним, ранее Джамала заявила, что не хочет знать друзей и родственников из России, которые не интересуются, как она и сыновья.

«Хочу сказать всем родственникам, друзьям и знакомым из России, что я не хочу их знать. Ваше молчание я воспринимаю как то, что конкретно вы выгнали меня из дома. Никак по-другому. Именно вы. Мне очень жаль, что вы все говорите, как зомби о "птицах с чипами", о морских котиках, умеющих стрелять, обо мне, как будто бы нацист или кто там еще. Это все очень страшно», – сказала певица.