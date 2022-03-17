По словам продюсера, который также в прошлом был гражданским супругом Ани Лорак, таким образом он лишился и дома, и офиса, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Фалесы в Facebook.

«Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново…!», - написал Фалеса, показав разрушенное строение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вечером 16 марта враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько приватных домов в Подольском районе.

Добавим, что в понедельник, 14 марта, под обстрел попал дом телеведущего Игоря Кондратюка.

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В этот день Кондратюку исполнилось 60 лет.

«Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня «прилетело» от рашистов. Русские — дерьмо планеты Земля, — попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!» — написал он.