Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась своим фото и подбодрила украинцев.
"После даже самой темной ночи все равно наступают рассветы и восходит солнце. Когда зло настолько очевидно, добро обязательно должно победить.
Я уже устала угадывать, в какой день закончится война нашей победой. У меня предчувствие, что все произойдет внезапно и неожиданно. Как и на Майдане.
Пока я слушаю то, что говорит американский бывший командующий войсками США в Европе генерал Ben Hodges:
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За 10-12 дней россияне могут оказаться в той точке, когда не смогут больше воевать – при условии, что Украина будет вовремя получать обещанное Западом оружие", - написала Маричка.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Держимся, верим", "Спасибо вам", "Да, все будет Украина. Наша Победа очень скоро!", "Верю в победу, и наши дети вернутся к нам", "Маричко, ты образец для украинских женщин. Я тебя обожаю".