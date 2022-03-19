Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась своим фото и подбодрила украинцев.

"После даже самой темной ночи все равно наступают рассветы и восходит солнце. Когда зло настолько очевидно, добро обязательно должно победить.

Я уже устала угадывать, в какой день закончится война нашей победой. У меня предчувствие, что все произойдет внезапно и неожиданно. Как и на Майдане.

Пока я слушаю то, что говорит американский бывший командующий войсками США в Европе генерал Ben Hodges:

За 10-12 дней россияне могут оказаться в той точке, когда не смогут больше воевать – при условии, что Украина будет вовремя получать обещанное Западом оружие", - написала Маричка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Держимся, верим", "Спасибо вам", "Да, все будет Украина. Наша Победа очень скоро!", "Верю в победу, и наши дети вернутся к нам", "Маричко, ты образец для украинских женщин. Я тебя обожаю".